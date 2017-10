POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntag, 08.10.2017, zwischen 01.00 Uhr und 09.50 Uhr, auf dem Heckenweg in Warendorf-Freckenhorst ereignete, sucht die Polizei Warendorf Zeugen. Nach den Ermittlungen vor Ort befuhr unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw den Heckenweg in Fahrtrichtung Gänsestraße. Hierbei kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrspur ab und stieß gegen einen auf der Gegenfahrbahn geparkten roten Peugeot. Dieser wurde durch den Zusammenstoß einige Meter zurückgeschoben. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrerin oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

