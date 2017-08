POL-WAF: Beckum. Platzverweis nicht nachgekommen

Warendorf (ots) - Am 8.8.2017, erteilte die Polizei einer 42-Jährigen einen Platzverweis in der Parkanlage an der Hammer Straße in Beckum. Die stark alkoholisierte Beckumerin verhielt sich aggressiv und beleidigte Passanten. Die Einsatzkräfte forderten die Frau mehrfach auf, den Park zu verlassen. Da sie dem Platzverweis nicht nachkam, nahmen die Beamten die Frau in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell