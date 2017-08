POL-WAF: Ahlen. Fahrzeug blieb nach Verkehrsunfall auf der Seite liegen

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 8.8.2017, kam es gegen 16.10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Westfalendamm in Ahlen. Ein 86-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Kleinwagen die Straße Westfalendamm in Richtung Weststraße. Als er mit seinem Pkw die Kreuzung Westfalendamm/Friedrich-Ebert-Straße passierte, stieß er seitlich gegen das Auto eines 41-jährigen Ahleners. Dieser befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Südenmauer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW des 41-Jährigen auf die Seite geschleudert. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich beide Fahrzugführer leicht. Rettungskräfte brachten die Männer zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell