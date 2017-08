POL-WAF: Oelde. Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Drei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden von 10.300 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 8.8.2017, gegen 16.00 Uhr, auf der Keitlinghauser Straße in Oelde ereignete. Es bildete sich auf der Landstraße wegen eines vorherigen Auffahrunfalls mit Sachschaden ein Rückstau. Diesen bemerkte ein 36-jähriger Fahrzeugführer zu spät. Der Wadersloher fuhr mit seinem Pkw auf den stehenden Opel einer 35-jährigen Oelderin auf. Bei dem Versuch das Fahrzeug noch nach rechts zu lenken, geriet der 36-Jährige mit seinem Audi in den rechtsseitigen Straßengraben. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich beide Fahrzeugführer sowie eine 60-jährige Beifahrerin im Opel leicht. Rettungskräfte brachten den Wadersloher zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Notarzt kümmerte sich an der Unfallstelle um die verletzten Frauen. Die L 793 war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt. Die Polizei zog die Feuerwehr hinzu, die mit dem Löschzug Keitlinghauen vor Ort war. Die nicht mehr fahrtauglichen Autos wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell