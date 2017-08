POL-WAF: Ahlen. Cross Motorrad gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Dienstag, 8.8.2017, aus dem Garten eines Wohnhauses an der Straße Kleibrink in Ahlen ein gelbes, unangemeldetes Cross Motorrad. Es handelt sich um ein Modell der Marke Suzuki. An dem Kraftrad ist vorne und an beiden Seiten die Startnummer 252 angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell