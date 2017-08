POL-WAF: Ennigerloh - Radfahrer bei Sturz verletzt

Warendorf (ots) - Am 07.08.2017, gegen 16:50 Uhr fuhr ein 51-jähriger Osnabrücker auf der Ennigerloher Straße in Beckum in Richtung Ennigerloh. Er wollte mit seinem Fahrrad von der Fahrbahn auf den Radweg auffahren. An der Bürgersteigkante, verkantete sich sein Vorderrad und er stürzte. Der 51-jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein Beckumer Krankenhaus gebracht. Dort verblieb er schwer verletzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell