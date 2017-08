POL-WAF: Beckum - Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots) - Ein 59-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer aus Beckum befuhr am 07.08.2017, gegen 16:38 Uhr die Hautstraße in Beckum in südliche Richtung. Im Kreisverkehr Hauptstraße/Martin-Luther-Straße geriet sein Kraftrad ins Rutschen. Bedingt hierdurch stürzte der Beckumer. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus in Beckum gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell