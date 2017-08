POL-WAF: Telgte. Baustellenampelanlage beschädigt

Warendorf (ots) - Zwischen Samstagabend und Montag, 7.8.2017, 12.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer die Baustellenampelanlage im Orkotten in Telgte. Der Flüchtige verschob vermutlich mit einem Lkw den vor der Zufahrt zum Verteilzentrum der Post stehende Kabelträgerpfosten. Dadurch fiel ein anderer Pfosten um. Das wiederum hatte zur Folge, dass das Stromkabel der Baustellenampel riss. Hinweise zu dem unbekannten Verursacher nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell