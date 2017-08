POL-WAF: Ostbevern. Weiterer Einbruch in Getränkemarkt

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 6.8.2017, kam es zu einem weiteren Einbruch in einen Getränkemarkt an der Straße Am Rathaus in Ostbevern. Der oder die unbekannten Täter stahlen mehrere Paletten Energiedrinks.

Vermutlich gegen 1.30 Uhr kam es zu einem Einbruchversuch auf der Wischhausstraße. Hier warfen der oder die Täter mehrfach einen Gegenstand gegen die Eingangstür eines Drogeriemarktes. Die Unbekannten beschädigten zwar die Glastüren, gelangten jedoch nicht ins Objekt und flüchteten.

Hinweise zu den Geschäftseinbrüchen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

