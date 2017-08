POL-WAF: Warendorf. Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Warendorf (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem versuchten Raub am Samstag, 5.8.2017, gegen 6.15 Uhr, auf der Bahnhofstraße in Warendorf geben können. Ein 23-jähriger kam am frühen Morgen mit dem Zug aus Münster nach Warendorf. Als er ausstieg und am Bahnsteig stand, griffen ihn vier Männer an. Der Warendorfer ging zu Boden und die Unbekannten versuchten ihm seine Wertgegenstände zu entwenden. Der Geschädigte wehrte sich und die Täter ließen von ihm ab. Der 23-jährige beobachtete, wie die Unbekannten in Richtung Wallpromenade rannten.

Die Tatverdächtigen sind etwa Anfang 20 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Nach Angaben des Geschädigten sprachen sie mit einem osteuropäischen Akzent. Einer der Flüchtigen trug eine Adidas Jacke mit den typischen drei Streifen auf den Armen.

Wer hat am frühen Samstagmorgen vier verdächtige Personen im Bereich Bahnhof/Wallpromenade oder im Zug gesehen? Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

