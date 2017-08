POL-WAF: Warendorf. Zeugin gab Hinweis auf mögliches Fahrzeug

Warendorf (ots) - Dank eines Hinweises konnte die Polizei weitere Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, 5.8.2017, gegen 10.00 Uhr, auf der Milter Straße in Warendorf ereignete, durchführen. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem BMW gegen einen geparkten Mercedes. Dabei beschädigte der Verursacher diesen erheblich im Heckbereich. Die 24-jährige Zeugin beobachtete nach einem Aufprallgeräusch einen Mann samt Auto, der hinter dem beschädigten Pkw stand. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter. Die Warendorferin notierte sich das Kennzeichen, mit Hilfe dessen die Polizei weitere Ermittlungen durchführen könnte. Ein 77-jähriger Telgter steht im Verdacht, den Unfall begangenen zu haben. Dieser kann sich aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht daran erinnern. Nun müssen die weiteren Ermittlungen und Spurenabgleiche klären, ob der Senior an dem Verkehrsunfall beteiligt war.

