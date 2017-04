POL-WAF: Bielefeld/Gütersloh/Warendorf. Diebesbande festgenommen Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh

Warendorf (ots) - Am 07.10.2016 und am 23.11.2016 kam es zu zwei Taschendiebstählen in Rheda-Wiedenbrück. In beiden Fällen hatten sich die Geschädigten Bargeld am Kassenschalter einer Bank auszahlen lassen und wurden dann später im Stadtgebiet bestohlen. Durch umfangreiche Ermittlungen des Kriminalkommissariates Rheda-Wiedenbrück, konnten beide Taten nun aufgeklärt werden. Sie gehen auf das Konto einer in Hamm wohnenden Diebesbande.

Am Dienstag (07.02.) konnten insgesamt fünf Mitglieder der Bande nach Taten in Enningerloh, Bergkamen und Dortmund festgenommen werden. Sie bestahlen vorzugsweise Seniorinnen und Senioren.

Das an diesem Tag erbeutete Geld, konnte sichergestellt und den Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Die fünf aus Bulgarien stammenden Bandenmitglieder- ein Mann und vier Frauen im Alter zwischen 22 und 40 Jahren - wurden am 08.02.2017 dem Amtsgericht in Bielefeld vorgeführt. Der Haftrichter erließ gegen alle einen Untersuchungshaftbefehl. Gegen sie wurde ein Strafverfahren aufgrund gewerbsmäßigen Bandendiebstahls eingeleitet.

Ergänzung Kreispolizeibehörde Warendorf: Auf das Konto dieser Diebesbande geht auch der Diebstahl am Dienstag, 7.2.2017, in Ennigerloh. Hier bestahlen die Tatverdächtigen eine Seniorin, die vor ihren Einkäufen Bargeld von der Bank geholt hatte. In diesem Fall geriet eine "falsche" Polizeibeamtin in Verdacht. Tatsächlich handelte es sich um eine "echte" Polizeibeamtin, die die Bande beobachtete und die Geschädigte auf einen möglichen Diebstahl ansprach. Aufgrund des andauernden Einsatzes konnte sich die Beamtin der Ennigerloherin nicht annehmen, so dass es zu der irrigen Annahme kam.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell