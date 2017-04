POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen schlugen am Mittwoch, 8.2.2017, zwischen 8.30 Uhr und 16.00 Uhr, die Scheibe einer Terrassentür einer Erdgeschosswohnung an der Kurze Straße in Neubeckum ein. Der oder die Einbrecher konnten durch das Loch die Tür öffnen und die Räume in dem Mehrfamilienhaus betreten. Ob die Täter etwas stahlen, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell