POL-WAF: Beckum. Auto beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch, 9.2.2017,zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr, gegen ein Auto an der Lindauer Straße in Beckum. Der an der rechten Fahrzeugseite beschädigte graue Opel stand vor einer Garage des Mehrfamilienhauses. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum. Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell