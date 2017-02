POL-WAF: Ahlen. Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Leichte Verletzungen erlitt ein 78-jähriger Ahlener bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 03.02.2017, gegen 14:50 Uhr, am Kreisverkehr Dolberger Straße/ Im Pattenmeicheln in Ahlen ereignete.

Der 78-jährige Ahlener befuhr mit seinem PKW die Straße Im Pattenmeicheln und fuhr am Kreisverkehr Dolberger Straße in den Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit einem LKW eines Paketdienstes.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 78-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 2.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell