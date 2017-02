POL-WAF: Beelen. Radfahrerin stürzt bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Eine Radfahrerin stürzte am Freitag, 3.2.2017, gegen 7.05 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Westring in Beelen. Die 47-jährige Beelenerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Kreissstraße 2 in Richtung Beelen. Als ein 26-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug an der Frau vorbei fuhr, kam es zu einer seitlichen Berührung mit dem Pkw. Bei dem Sturz verletzte sich die Radfahrerin leicht. Rettungskräfte brachten die 47-Jährige zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

