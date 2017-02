POL-WAF: Ahlen. Nachbarn durch Rauchmelder aufmerksam geworden

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 2.2.2017, gegen 11.00 Uhr, wurden Nachbarn am Fichtenweg in Ahlen auf einen ausgelösten Rauchmelder aufmerksam. Sie alarmierten die Feuerwehr, die die Tür zu der betroffenen Wohnung öffnete. Die Einsatzkräfte bargen den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen könnte der 60-Jährige mit einer Zigarette auf dem Sofa eingeschlafen sein. Diese setzte das Sofa geringfügig in Brand und löste den Alarm aus. Es entstand geringer Sachschaden an dem Sofa.

