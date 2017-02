POL-WAF: Beelen. Einbruch in Schule

Warendorf (ots) - Einen weiteren Einbruch in eine Schule nahm die Polizei am Donnerstag, 2.2.2017, in Beelen, Osthoff auf. Zwischen dem frühen Mittwochabend und Donnerstagmorgen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu dem Schulgebäude. Im Verwaltungstrakt brachen die Einbrecher weitere Türen auf und durchsuchten die Räume. Ob die Einbrecher etwas stahlen ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell