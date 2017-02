POL-WAF: Sassenberg. Einbruch in Schule

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 2.2.2017, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Schule an der Brookstraße in Sassenberg. Im dem Schulgebäude brachen der oder die Einbrecher weitere Türen auf und schlugen eine Glasscheibe ein. In einem Büro fanden die flüchtigen Unbekannten einen Wandtresor, den sie stahlen.

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen kam es an einer weiteren Schule an der Straße Im Herxfeld zu Sachbeschädigungen. Der oder die Täter beschädigten auf dem Schulhof Sitzbänke und einen Holztisch.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell