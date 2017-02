POL-WAF: Beckum. Auto gestohlen

Warendorf (ots) - Zwischen Mittwoch, 1.2.2017, 22.00 Uhr und dem frühen Donnerstagmorgen stahlen unbekannte Täter ein Auto in Beckum, Elsterkamp. Bei dem gestohlenen Pkw handelt es sich um einen braunen Toyota RAV4 mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-M 1720. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeugdiebstahl machen? Wer hat Informationen zu dem Verbleib des gestohlenen Autos? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell