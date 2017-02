POL-WAF: Kreis Warendorf/Ennigerloh. Falsche Polizisten am Telefon

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 1.2.2017, meldete sich ein unbekannter Anrufer bei einer 80-jährigen Ennigerloherin und gab sich als Polizeibeamter aus Warendorf aus. Der falsche Polizist berichtete der Frau von den Festnahmen zweier Einbrecher. Die Festgenommenen seien im Besitz einer Kopie des Personalausweises der Seniorin gewesen. Nun müsse die Polizei prüfen, ob und welche Wertgegenstände die Ennigerloherin besäße. Zudem fragte der Unbekannte noch nach Geld und Sparbüchern. Die verunsicherte Frau ging von der Echtheit des Polizisten aus und gab bereitwillig Auskunft. Als sich die 80-Jährige bei der Leitstelle meldete, um eine weitere Information mitzuteilen, fiel der Schwindel auf.

Immer wieder versuchen Betrüger mit kriminellen Methoden an das Geld und die Wertgegenstände von Senioren zu kommen. Die Polizei fordert Sie niemals auf, Informationen zu Wertgegenständen und Sparbüchern preis zugeben. Ebenso wenig Banküberweisungen oder Bargeldabhebungen durchzuführen, um Ermittlungen zu unterstützen. Seien Sie misstrauisch! Gehen Sie sicher, dass die Anrufer zu der von ihnen angegeben Organisation oder Dienststelle gehören. Rufen Sie dort an und überprüfen Sie die Richtigkeit des Anliegens. Suchen Sie selber die Telefonnummer der Polizei oder Organisation heraus. Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Rufnummer zurück. Beenden Sie das Telefonat und verständigen Sie bei verdächtigen Vorfällen die Polizei über den Notruf 110!

Mehr Informationen zum Trickbetrug gibt es auf den Internetseiten http://www.polizei.nrw.de/warendorf/artikel__3013.html oder http://www.polizei-beratung.de/. Persönliche Anfragen zum Trickbetrug nimmt das Kriminalkommissariat 2 - Kriminalprävention/Opferschutz unter der Rufnummer 02581/600-280 entgegen.

