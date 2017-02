POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Führerschein nach rücksichtslosem Fahren sichergestellt

Warendorf (ots) - Die Polizei stellte am Mittwoch, 1.2.2017, gegen 16.15 Uhr, den Führerschein eines 25-Jährigen aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise in Hoetmar sicher. Der Autofahrer bog von der L 547 auf die Kreisstraße 20 in Richtung Westkirchen ab. Anschließend fuhr er über die Sperrfläche, um einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Dem 25-Jährigen kam ein Linienbus entgegen, dessen Fahrer nach rechts auswich, damit es nicht zu einem Frontalzusammenstoß kam. Dabei fuhr der 64-jährige Busfahrer gegen einen Leitpfosten, der eine rechte Seitenscheibe beschädigte.

Der Autofahrer bremste aufgrund der Verkehrssituation und scherte hinter dem Lkw ein. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der geringen Schaden verursachte. Insgesamt entstand ein Flur- und Sachschaden von circa 900 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell