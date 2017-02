POL-WAF: Ahlen. Tageswohnungseinbruch.

Warendorf (ots) - Am 01.02.2017 in der Tatzeit von 13.45 Uhr bis 19.00 Uhr drangen unbekannte Personen in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Chamissostraße in Ahlen ein. Dort wurden alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Eine Liste der entwendeten Gegenstände wird nachgereicht. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefonnummer 02382-9650, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden

