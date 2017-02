POL-WAF: Everswinkel OT Alverskirchen. Verletzte Fahrradfahrerin.

Warendorf (ots) - Am 01.02.2017, um 17.05 Uhr befuhr eine 16-jährige Alverskirchenerin mit ihrem Fahrrad die Neustraße in Fahrtrichtung Sendenhorst. In Höhe der Hausnummer 10 wollte sie nach links in den Vinckenweg abbiegen. Als sie links über ihre Schulter schaute, fuhr sie mit ihrem Fahrrad ebenfalls bereits nach links in den an ihr vorbeifahrenden PKW eines 61-jährigen Beckumers. Die 16-jährige stürzte und wurde mittels RTW der Uniklinik Münster zugeführt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell