POL-WAF: Ahlen. Fahrerflucht.

Warendorf (ots) - Am 01.02.2017, um 08.10 Uhr befuhr eine 78jährige aus Ahlen mit ihrem Pkw den Kreisverkehr auf der Kapellenstraße in Ahlen. In der Kreisbahn, an der Ausfahrt zur Hammer Straße, musste sie verkehrsbedingt bremsen, dabei fuhr ihr ein unbekannter, roter Pkw auf ihren Pkw auf. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen an der Unfallstelle gemacht haben, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefonnummer 02382-9650,oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

