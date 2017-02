POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 1.2.2017, um 9.23 Uhr, beobachtete eine Zeugin eine Verkehrsunfallflucht auf der Rottmannstraße in Ahlen. Die 24-jährige Ahlenerin sah, wie ein Unbekannter beim Ausparken gegen einen hinter ihm stehenden schwarzen Ford Fiesta fuhr. Dann flüchtete der Mann mit seinem silbernen Fahrzeug in Richtung Piusstraße.

Der unbekannte Fahrer ist circa 1,80 Meter groß, schlank, hat kurze, blonde Haare und ist etwa 20 Jahre alt. Der Mann war mit einem Kapuzenpullover bekleidet.

Weitere Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell