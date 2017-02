POL-WAF: Beckum. Fahrzeuge aufgebrochen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Mittwoch, 1.2.2017, zwei Fahrzeuge in Beckum auf. In beiden Fällen stahlen der oder die Täter die festeingebauten Navigationsgeräte. Betroffen war ein Pkw am Alter Hammweg und ein Mercedes an der Straße Auf dem Völker. Zeugen, die Hinweise zu den Aufbrüchen geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum. Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de.

