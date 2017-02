POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Verwirrter Mann schlägt Scheibe ein

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 1.2.2017, gegen 2.10 Uhr, klopfte ein Mann vehement gegen ein Einfamilienhauses an der Straße Am Spillenpütt in Freckenhorst. Die Hausbesitzer wurden durch die Geräusche geweckt und sahen bei Nachschau den Unbekannten seitlich des Hauses sitzen. Auf eine Ansprache durch den 36-jährigen Bewohner reagierte der Mann nicht. Wenig später schlug er mit einer im Garten aufgefundenen Axt die Haustür ein und betrat das Haus. Dort hielt sich der Tatverdächtige bei Eintreffen der Polizei im Erdgeschoss auf. Die Bewohner befanden sich währenddessen im Obergeschoss. Die Einsatzkräfte nahmen den 37-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn zu Polizeiwache. Der Gronauer führte Selbstgespräche und war offensichtlich verwirrt. Deshalb zog die Polizei einen Arzt und das Ordnungsamt hinzu. Diese wiesen den Tatverdächtigen in eine psychiatrische Klinik ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell