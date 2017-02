POL-WAF: Sendenhorst. Betrunkener Radfahrer verletzte sich bei Sturz

Warendorf (ots) - Ein 68-jähriger Fahrradfahrer aus Sendenhorst befuhr mit seinem Fahrrad am Dienstag, 31.01.2017, gegen 23.30 Uhr die Ostenpromenade in Richtung Oststraße. In Höhe einer Hecke verlor er die Kontrolle über sein Rad und fiel. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 68-Jährigen fest. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

erstellt von Schülerpraktikantin Maya Weinert

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell