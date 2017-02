POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 31.01.2017, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Lippborger Straße in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten das Wohnhaus. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

