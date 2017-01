POL-WAF: Oelde. Bus beschädigt - Verursacher flüchtig

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 31.1.2017, kam es gegen 11.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Ennigerloher Straße in Oelde. Eine 42-jährige Oelderin befuhr mit einem Linienbus die Landstraße in Richtung Ennigerloh. In eine Linkskurve kam ihr ein weißer Transporter entgegen. Hier stieß der linke Außenspiegel des Transporters gegen den Bus und beschädigte zwei Fenster. Der Fahrer des Transporters kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr weiter in Richtung Oelde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrer sowie Transporter machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell