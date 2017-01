POL-WAF: Oelde. Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Warendorf (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag, 31.1.2017, zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht auf der Gerichtsstraße in Oelde beobachtet haben. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen schwarzen Pkw der Marke VW und beschädigte diesen an der Fahrertür. Das Auto stand auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts. Die Zeugen und der flüchtige Verursacher werden gebeten sich bei der Polizei in Oelde zu melden. Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

