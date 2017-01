POL-WAF: Warendorf. Unbekannter zeigte sich schamverletzend

Warendorf (ots) - Am Montag, 30.1.2017, gegen 19.15 Uhr, zeigte sich ein Unbekannter in schamverletzender Weise in Warendorf, Rosenstraße. Der Täter hielt sich vor der Fensterfront der Turnhalle der Franziskusschule auf und beobachtete junge Frauen beim Training. Dabei hatte er seine Hose herunter gelassen und manipulierte an seinem Geschlecht. Als die Geschädigten den Mann bemerkten, flüchtete er zu Fuß über den Sportplatz in Richtung Walraweweg.

Der Unbekannte ist zwischen 15 und 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Der Mann war mit einer khakifarbenen Jacke mit hellbraunem Fellkragen und einer dunklen Adidas-Jogginghose mit hellen seitlichen Streifen bekleidet.

Hinweise zu dem flüchtigen Täter nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

