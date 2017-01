POL-WAF: Ahlen. Brand in einer Wohnung.

Warendorf (ots) - Am 30.01.2017, um 17.35 Uhr, kam es durch unsachgemäße Nutzung einer Mikrowelle zu einer Brandentwicklung in einer Wohnung auf der Lessingstraße in Ahlen. Die 78jährige Bewohnerin hatte versucht ein Handtuch in der Mikrowelle zu erwärmen. Als dieses Feuer fing, entfernte sie dieses aus der Mikrowelle und warf es aus dem Küchenfenster nach draußen. Die Bewohnerin blieb unverletzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits aus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell