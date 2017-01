POL-WAF: Beelen. Nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf

Warendorf (ots) - Ein 32-jähriger Beelener befindet sich nach einem räuberischen Diebstahl am Sonntag, 29.1.2017, 00.15 Uhr, in Beelen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster in Untersuchungshaft.

Der Mann fiel einem Wohnungsbesitzer auf, als er sich im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses an der Gartenstraße mit einem vollen Kinderwagen abmühte. Der 41-jährige Wohnungsbesitzer entdeckte in dem Kinderwagen Gegenstände, die aus seinem Kellerraum stammten.

Der 32-Jährige steht im Verdacht in dem Haus zwei Kellerverschläge aufgebrochen und daraus Dinge wie Winterstiefel, Spirituosen, Putzmittel und ähnliches gestohlen zu haben. Mit dem ebenfalls gestohlenen Kinderwagen, der im Hausflur stand, wollte er diese Sachen offensichtlich fortschaffen.

Der 41-Jährige versuchte den Beelener an der Flucht zu hindern, wobei der Tatverdächtige auf Geschädigten eingeschlagen haben soll. Die hinzugezogene Polizei nahm den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest. Da der Mann unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, ließen sie ihm eine Blutprobe entnehmen.

Der Beelener ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Des Weiteren hält er sich zwar viel in dem Ort auf, verfügt dort jedoch über keine eigene Wohnung. Die Polizei führte den 32-Jährigen der Amtsrichterin am Amtsgericht in Warendorf auf. Diese folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Münster und erließ gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl.

