POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen - Tageswohnungseinbruch

Warendorf (ots) - POLWAF; 30.01.2017

Am 29.01.2017, zwischen 15:00 Uhr und 16:15 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Glatzer Weg in Ennigerloh-Westkirchen ein. Dort durchsuchten sie die Räume. Angaben zum Diebesgut können nicht gemacht werden.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Bereich gesehen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Oelde unter Telefon 02522-9150 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell