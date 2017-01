POL-WAF: Ostbevern - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 29.01.2017 gegen 09.00 Uhr befuhr eine 48 jährige PKW-Fahrerin aus Ostbevern die Bahnhofstraße in Richtung Grevener Damm. Sie beabsichtigte, mit ihrem PKW an der Kreuzung nach rechts auf den Grevener Damm abzubiegen. Hierbei übersah die Autofahrerin den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer, der die Bahnhofstraße geradeaus in Richtung Grevener Damm befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 48 jährige Fahrradfahrer aus Ostbevern stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell