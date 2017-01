POL-WAF: Ahlen-Dolberg - Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots) - POLWAF; 29.01.17

Am Sonntag, den 29.01.2017, gegen 00:17 Uhr kam es an der Uetroper Straße / Höhe Combrinkstraße in Ahlen-Dolberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer VW Passat befuhr zur Unfallzeit die Uentroper Straße von der Autobahn BAB 2 kommend in Richtung Kreisverkehr, als er unmittelbar hinter dem Orteingangsschild nach links in den Gegenverkehr geriet und dabei über eine Verkehrsinsel / Querungshilfe für Fußgänger fuhr. Dabei entstand erheblicher Sachschaden an dem Pkw. Das Splitterfeld erstreckt sich über rund 100m. Auf der Verkehrsinsel befindliche Verkehrszeichen wurden vollständig zerstört. Der Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen gaben an, dass es sich um einen schwarzen VW Passat Kombi handelte. Es konnten diverse Fahrzeugteile aufgefunden werden.

Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell