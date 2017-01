POL-WAF: Oelde - Einbruchdiebstahl

Warendorf (ots) - POLWAF; 29.01.2017

Am 28.01.2017, zwischen 17:00 und 23:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Warendorfer Straße in Oelde ein. Dort durchsuchten der / die Täter die Räume. Angaben über Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Oelde unter Telefon 02522-9150 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell