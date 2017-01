POL-WAF: Beelen - Einbrecher durch Bewohner auf frischer Tat angetroffen

Warendorf (ots) - Am 29.01.2017, gegen 00:15 Uhr kamen Bewohner eines Mehrfamilienhaus an der Gartenstraße in Beelen nach Hause. Aus ihrem Haus kam ihnen ein unbekannter Mann entgegen, der in einem "Kinderwagen" einige Gegenstände transportierte. Der Kinderwagen kam den Bewohnern bekannt vor. Deshalb schauten die Bewohner kurz im Keller nach und stellten fest, dass die Gegenstände aus ihrem Keller stammten. Der 32-jährige Täter aus Beelen wurde von den Bewohnern angesprochen und aufgefordert stehen zu bleiben. Der Täter wollte jedoch fliehen. Er konnte von den Bewohnern gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 32-jährige Täter hatte im Keller des Mehrfamilienhauses mehrere Türen aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam nach Ahlen gebracht. Da er unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

