POL-WAF: Telgte - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots) - POLWAF; 28.01.2017

Am 28.01.2017, gegen 17:20 Uhr befuhr ein 24-jähriger Radfahrer aus Münster den Radweg an der Hans-Geiger-Straße in Telgte in Richtung August-Winkhaus-Straße. Beim Durchfahren des dortigen Kreisverkehres stieß er mit dem Pkw einer 77-jährigen Frau aus Telgte zusammen. Die Fahrzeugführerin, die von der August-Winkhaus-Straße in den Kreisverkehr einfuhr, hatte den Radfahrer nicht gesehen. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

