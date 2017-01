POL-WAF: Everswinkel - alkoholisierter Autofahrer verursacht Alleinunfall

Warendorf (ots) - Ein 32 jähriger Autofahrer aus Warendorf befuhr mit seinem PKW am frühen Samstagmorgen, 28.01.2017, gegen 03.50 Uhr die Landstraße 793 in Richtung Freckenhorst. Trotz gerader Strecke kam er mit seinem PKW in Höhe der Bauernschaft Mehringen nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem Graben stehen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell