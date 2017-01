POL-WAF: Wadersloh, Bentelerstraße, Einbruch in ein Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag, 27.01.2017, gegen 18:37 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus auf der Bentelerstraße in Wadersloh ein. Die Täter wurden vermutlich durch den gegen 18:46 Uhr zu seinem Haus zurückkehrenden Besitzer gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Angaben zum Diebesgut sind zurzeit nicht möglich. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bentelerstraße in Wadersloh gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Beckum unter der Telefonnummer 02521-9110 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell