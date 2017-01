POL-WAF: Telgte OT Westbevern. Drei Leichtverletzte bei einem Verkehrsunfall.

Warendorf (ots) - Am 27.01.2017, um 15.45 Uhr befuhr eine 61 jährige aus Telgte mit ihrem Pkw den Brinker Damm (K 46) in Westbevern-Vadrup, aus Richtung Grevener Str. kommend, in Fahrtrichtung Ostbevern-Brock. Eine 62jährige aus Münster befuhr mit ihrem Pkw den Erlenschottweg (Sackgasse, "Spielstraße") in Fahrtrichtung Brinker Damm. Beim Abbiegen nach Links auf den Brinker Damm, Fahrtrichtung Grevener Str., übersah die 62jährige den Pkw der vorfahrtberechtigten 61jährigen. Beide Fahrerinnen und die 30jährige Beifahrerin der Telgterin wurden leicht verletzt. Die Münsteranerin und die Beifahrerin wurden mittels RTW dem Franziskus- Hospital Münster zur ambulanten Behandlung zugeführt. Die 61jährige wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell