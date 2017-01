POL-WAF: Oelde. Polizei sucht Zeugen, die eine Verkehrsunfallflucht beobachteten

Warendorf (ots) - Die Polizei bittet zwei Zeugen, sich bei der Polizei in Oelde zu melden. Die Unbekannten beobachteten am Freitag, 27.1.2017, gegen 10.00 Uhr, einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Oelder Bahnhofstraße. Die Zeugen schilderten dem geschädigten Autofahrer den Vorfall und nannten dem Oelder das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs. Nach Angaben der Zeugen parkte ein älterer Mann eines silbernen Mercedes aus und fuhr dabei gegen einen schwarzen VW. Nachdem sich der Verursacher den Schaden anschaute, stieg er wieder in sein Auto und fuhr davon.

Der geschädigte VW-Besitzer informierte die Polizei über den Verkehrsunfall, die ein Strafverfahren wegen Unfallflucht einleitete und erste Ermittlungen durchführte.

Die gesuchten Zeugen - eine Frau und ein Mann - wenden sich bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell