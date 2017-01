POL-WAF: Kreis Warendorf/Beckum. Taschendieb stahl Geldbörse

Logo Taschendiebstahl - Augen auf und Tasche zu Bild-Infos Download

Warendorf (ots) - Am Freitag, 27.1.2017, gegen 9.20 Uhr, beging ein unbekannter Täter einen Taschendiebstahl in einem Supermarkt an der Sternstraße in Beckum. Die geschädigte Seniorin hatte ihre Handtasche an dem Einkaufswagen gehängt, in der sich die gestohlene Geldbörse befand. Sehr häufig nimmt die Polizei Anzeigen auf, bei denen Portemonnaies aus äußeren Jackentaschen, Handtaschen oder Einkaufskörben gestohlen werden. In vielen Fällen gehen die Bestohlen zu sorglos mit ihren Wertgegenständen um.

Die Opfer von Taschendiebstählen verlieren häufig mehr als nur ihr Geld. Ausweise wieder zu beschaffen, ist sehr aufwändig und teuer. Im schlimmsten Fall werden Konto und Kreditkarte leer geräumt und mit dem Personalausweis Abonnements und Käufe getätigt.

Im Umgang mit Wertgegenständen empfiehlt die Polizei:

- Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen und Supermärkten damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

- Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

- Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand.

- Lassen Sie Taschen und Wertsachen nie aus den Augen.

- Führen Sie nur so viel an Bargeld mit, wie Sie brauchen.

- Notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Debit- oder Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig.

- Wenn Sie doch einmal Opfer geworden sind oder einen Diebstahl beobachten: Verständigen Sie umgehend die Polizei über 110.

- Lassen Sie Debit- oder Kreditkarten unverzüglich sperren, wenn diese abhandengekommen sind. Dazu steht Ihnen unter der Telefonnummer: 116 116 ein gebührenfreier Sperrnotruf zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell