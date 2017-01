POL-WAF: Ahlen - Kind bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - POLWAF; 26.01.2017

Am 26.01.17, gegen 14:15 Uhr befuhr eine 36-jährige Ahlenerin mit ihrem VW Polo die Schlütingstraße in Richtung Warendorfer Straße. Im Einmündungsbereich Schlütingstraße/Warendorfer Straße übersah sie die aus Richtung Innenstadt Ahlen kommende, auf ihrem Kinderfahrrad fahrende 8-jährige Ahlenrin, welche den westlichen Geh-/ Radweg in Richtung Konrad-Adenauer-Ring befuhr. Zwischen dem Kind und dem PKW kam es zu einer leichten Berührung, wobei das Kind auf die Fahrbahn stürzte und sich eine leichte Prellung am rechten Knie zuzog. Die 8-jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Ahlener Krankenhaus gebracht, aus dem sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde.

