POL-WAF: Warendorf-Milte. Technischer Defekt brandursächlich Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 24.1.2017, 16:28 Uhr und 25.1.2017, 12:25 Uhr

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 26.1.2017, führte ein Brandermittler des Zentralkommissariats gemeinsam mit einem Brandsachverständigen weitere Ermittlungen an dem ausgebrannten Zweifamilienhaus in Milte, Telgenstraße durch. Aufgrund des Spurenbildes ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt an einem Gefriergerät das Feuer verursachte.

Bewohner stellten am Dienstag, 24.1.2017, gegen 13.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung fest und alarmierten die Feuerwehr. Eine 41-Jährige und ein 44-Jähriger konnten sich unverletzt aus dem Obergeschoss retten. Ein 75-Jähriger und eine 77-Jährige befanden bei Brandausbruch im Erdgeschoss. Der Senior konnte das Haus mit schweren Verbrennungen verlassen. Seine Ehefrau starb bei dem Brand an einer Rauchgasvergiftung.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf über 300.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell