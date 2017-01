POL-WAF: Warendorf. 49jährige Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Leichte Verletzungen erlitt eine 49jährige Fahrradfahrerin bei einem Unfall, der sich am Donnerstag, 26.01.2017, um 11.25 Uhr, auf der Kardinal-von-Galen-Straße in Warendorf ereignete. Eine 47jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die von-Ketteler-Straße aus Richtung Im Grünen Grund kommend. Sie beabsichtigte nach links in die Kardinal-von-Galen-Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin. Diese befuhr den Hansering und wollte die Kardinal-von-Galen-Straße in Richtung Von-Ketteler-Straße überqueren. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell