POL-WAF: Warendorf. Unfallflucht dank Zeugenangaben geklärt

Warendorf (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, 25.01.2017, um 16.20 Uhr, auf der Kirchstraße in Warendorf ereignete, konnte die Polizei auf Grund von Zeugenangaben den Verursacher ermitteln. Ein zunächst unbekannter Autofahrer setzte mit seinem Pkw auf der Kirchstraße zurück und beschädigte hierbei einen geparkten Honda Civic. Der Fahrer und seine Beifahrerin stiegen aus und begutachteten den Schaden. Danach stiegen sie wieder in das Fahrzeug und fuhren unerlaubt davon. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall und notierte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers. Die Einsatzkräfte konnten daraufhin einen 17jährigen Warendorfer als Unfallverursacher ermitteln. Dieser ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten gegen den jungen Mann ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell